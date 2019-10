Zucca di Halloween fai da te: i consigli per realizzarla

La zucca intagliata è il simbolo per eccellenza della festa di Halloween, e si ricollega alla leggenda del vecchio Jack, un fabbro (e ubriacone) irlandese: si dice che durante la notte di Halloween, il fantasma di Jack vaghi per le strade alla ricerca di un rifugio e che appendendo una zucca illuminata fuori dalla propria casa, si potrà indicare che lì non c’è posto per lui.

Da allora, la zucca intagliata con la faccia del vecchio fabbro e la candela all’interno, è il simbolo più famoso di Halloween e viene preparata ormai in tutto il mondo: vediamo dunque come intagliare la zucca di Halloween e farne un perfetto Jack O’ Lantern!

Occorrente

Per realizzare la tua zucca di Halloween ti servirà un pennarello lavabile, uno o due coltelli taglienti, uno più piccolo per i tagli più precisi e uno con la lama più lunga intagliare bene la zucca, un cucchiaio per pulire l'interno e un cucchiaio da gelato o uno scavino per melone per raccogliere i semi e i filamenti. Per divertirti in totale sicurezza e comodità, ti suggerisco di acquistare il kit di strumenti da intaglio per zucca, disponibili sul mercato, per rendere la tua zucca una perfetta lanterna di Halloween ti serviranno anche dei lumini o una candela: puoi optare per delle classiche candele bianche con base larga, oppure, se preferisci un accessorio realistico ma totalmente sicuro, puoi scegliere lumini a led alimentati a batteria, ottenendo così un effetto fiamma ambrata e dal tremolio davvero convincente!

Procedimento