'Farmigea, una storia italiana': lunedì 11 novembre la mostra della casa farmaceutica pisana

Come si produce un farmaco? Come si distribuisce? Quanto costa la ricerca? A queste e ad altre domande sulla farmaceutica, in particolare l'oftalmologia, si troverà risposta nella mostra 'Farmigea, una storia italiana – Viaggio tra identità, industria, ricerca e sostenibilità' organizzata in occasione della Settimana della Cultura d'Impresa, una rassegna di eventi promossa da Confindustria, giunta alla sua 18° edizione. Nello specifico, l'iniziativa porta la firma dell'Archivio Storico di Farmigea, azienda farmaceutica pisana attiva dal 1946. L'appuntamento è per lunedì 11 novembre nel 'Salone ex-borsa merci' della Camera di Commercio di Pisa in piazza Vittorio Emanuele II.

Nella mostra verrà ripercorsa la storia di Farmigea, nata nel 1946, da sempre di proprietà della famiglia Federighi e oggi giunta, con l'attuale amministratore Mario Federighi, alla quarta generazione. L'azienda è concentrata sin dalla fondazione nel campo dell'oftalomogia sia per la produzione di farmaci sia per la ricerca. E proprio il tema della ricerca si ripropone costantemente negli oltre 70 anni di storia con la realizzazione di una serie di brevetti che hanno portato importanti innovazioni nel settore oftalmologico a livello mondiale.

Nella mostra trova spazio anche l’organizzazione di una industria farmaceutica descrivendone i vari passaggi: dalla fase di ricerca e sviluppo, alla produzione di un farmaco fino alla distribuzione e alla legislazione farmaceutica. Per l'occasione saranno visibili oltre a cimeli storici anche oggetti di laboratorio odierni e della produzione, comprese alcune materie prime. Il percorso della visita si snoda seguendo la struttura aziendale: identità e storia, ricerca e sviluppo, produzione, legislazione e distribuzione in Italia e nel mondo.

La mostra è strutturata per rivolgersi al più ampio pubblico possibile individuando tipologie di visite guidate differenti. Il mattino (dalle 9.30 alle 14) è riservato alle scuole con percorsi in base all'età degli alunni (dalle elementari alle superiori). Il pomeriggio (dalle 14.30 alle 18.30) la visita è a ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni: archiviostorico@farmigea.it.