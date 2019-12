Oroscopo Paolo Fox 2020, segno per segno: ecco cosa dicono le stelle

Oroscopo Paolo Fox 2020: l'attesa è finita. In diretta su Rai 1 a 'Domenica In', Paolo Fox, l'astrologo più amato della tv, ha fornito ai telespettatori le sue previsioni sull'oroscopo del nuovo anno in arrivo. Quale 2020 vi aspetta? Sarà un anno fortunato in amore o nel lavoro? Per scoprirlo non vi resta che proseguire nella lettura delle prossime pagine, dove riportiamo tutte le previsioni di Paolo Fox per il prossimo anno e per tutti i segni dello zodiaco, dal Sagittario ai Pesci.

Oroscopo Paolo Fox 2020: Cancro

Sentimenti allo sbando all'inizio dell'anno. Con Giove e Saturno in opposizione c'è qualcosa da rivedere, magari nei contratti, soprattutto attorno ad aprile, il mese più pesante. Se avete, ad esempio, una relazione amorosa o professionale complicata, possono nascere difficoltà. Aprile, maggio e giugno sono invece mesi liberi, dunque rimettetevi in gioco in primavera e preparatevi ad un cambio di scena. Uno dei mesi più belli è agosto: sarà ideale per vivere amori e sbloccare situazioni, persino di tipo legale. Datevi da fare: in fondo siete grandi artisti, sognatori, emotivi.

Oroscopo Paolo Fox 2020: Acquario

Gli ultimi 4 mesi del 2019 sono stati faticosi, dunque anche l'inizio del nuovo anno sarà segnato dalla fatica, ma anche dalla consapevolezza di volersi rinnovare. In fondo l'Acquario è un segno anarchico ed infatti perderete freni inibitori: se da anni fate le stesse cose, troverete il modo di cambiare le cose senza badare all'opportunismo. Giugno è il momento clou, magari sarà il caso di troncare con alcune persone del passato che vi hanno stancato. Quest'anno, non a caso, potrà portarvi a rivedere i rapporti di coppia. Se c'è stata separazione, invece, state attenti a capire che cosa volete davvero.

Oroscopo Paolo Fox 2020: Scorpione

Un anno segnato da grandi intuizioni. Sarete felici nella prima parte dell'anno, ma vivrete qualche tensione nella seconda. I primi tre mesi dell'anno saranno importanti a livello professionale, tanto che potrete ricevere nuove proposte. Intorno a settembre, poi, ci saranno mesi di grande forza in ambito sentimentale. E' possibile che da marzo avrete l'intuizione di attuare un piccolo cambiamento di vita, ad esempio ideando un progetto professionale comune con un partner.