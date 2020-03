Quali piante sono tossiche per i gatti e perché?

I gatti, che sono degli animali curiosi per natura, molto spesso sono attratti dalle piante che si tengono in casa, in giardino o in terrazzo, annusandole o masticandole. Alcune piante, però, potrebbero risultare tossiche se ingerite o masticate.

Intossicazione: i sintomi

I sintomi di un'intossicazione sono:

sintomi di soffocamento;

starnuti;

tosse;

ulcere su lingua e bocca;

perdita di saliva.

Dopo qualche ora dall'ingerimento delle piante tossiche, inoltre, ci possono essere questi sintomi: conati di vomito; spasmi; irrigidimento; convulsioni. Nel caso in cui siano presenti uno o più sintomi, è bene chiamare subito il veterinario e tenere il gatto al coperto e al caldo.

Piante tossiche

Ecco una lista delle piante tossiche per i gatti più comuni, le quali possono provocare problemi cardiaci, danni all'apparato digerente o al sistema nervoso:

azalea

dieffenbachia

edera

eucalipto

giacinto

giglio

marijuana

narciso

oleandro

ortensia

stella di natale

tulipano

vischio

filodendro

anthurium

ficus

amarillidacee

amaryllis

liliacee

primulacee (in particolare, il ciclamino)

agavi

Se si ha una di queste piante in casa (tra le più comuni), meglio tenerle lontano dai gatti per evitare spiacevoli inconvenienti.