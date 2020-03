Dalle ricette ai giochi: i consigli per trascorrere il tempo in casa

Tra misure di sicurezza restrittive, disinfettanti e corse ai supermercati ecco una guida per superare questo momento, con scuole e università chiuse e eventi annullati, svagandosi.

Film e serie tv

Sui principali portali di streaming è possibile trovare molti film e serie tv italiani. Noi ve ne consigliamo alcuni.

Netflix

Film legati alla Toscana

Un fantastico via va

La prima cosa bella

La pazza gioia

Chiamami con il tuo nome

N - Io e Napoleone

Film italiani

A casa tutti bene

Dogman

Gomorra

Veloce come il vento

Smetto quando voglio

Sole a catinelle

Io e te

Lo spietato

Serie tv

Il nome della rosa

Luna nera

Skam Italia

Nero a metà

Baby

Liberi sognatori

Prime video

La profezia dell'armadillo

Perfetti sconosciuti (disponibile anche su Netlix)

Chiara Ferragni unposted

Romanzo in una strage

Lazzaro felice

Metti la nonna in freezer (disponibile anche su Netlix)

Serie tv

Celebrity Hunted - Caccia all’uomo (visibile dal 13 marzo)

Scatola nera

Rocco Schiavone

Made in Italy

I Cesaroni

Sky

10 giorni senza mamma

Segni particolari: bellissimo

L'agenzia dei bugiardi

Mi chiamavano Bulldozer

Bentornato presidente

C'eravamo tanto amati

Il traditore

Pino, vita accidentale di un anarchico

Artemisia, passione estrema

Raffaello, il principe delle arti

Serie tv

The young pope

The new pope

Roma

Gomorra

1992

1993

1994

I delitti del BarLume

Moana

Il Miracolo

Cibo

Quale modo migliore per passare il tempo se non cucinando. Oltre alle ricette tipicamente toscane, che troverete di seguito, ecco come fare una gustosa pasta frolla (facile, veloce e si impastano ingredienti che tutti hanno in casa).

Ricetta della pasta frolla (per biscotti o crostate)

300 g di farina

120 g di burro

150 g di zucchero

1 uovo intero

1 tuorlo

un pizzico di sale

scorza di arancia o limone a piacimento

Pesare gli ingredienti, posizionare a fontana la farina su un tavolo o in una ciotola capiente. Tagliare a cubetti il burro (che deve essere freddo), posizionarlo al centro. Iniziare a lavorare i due ingredienti con i polpastrelli, quando iniziano ad amalgamarsi aggiungere lo zucchero, il sale e la scorza. Infine aggiungere l'uovo e il tuorlo. Creare un panetto compatto, stenderlo leggermete e posizionarlo in frigo nella pellicola trasparente almeno per 30 minuti. E' importante non lavorare troppo l'impasto.

Libri

Per chi alla cucina e al cinema preferisce un buon libro ecco alcuni libri che hanno Firenze come sfondo

Il commissario Bordelli di Marco Vichi

Le ragazze di San Frediano di Vasco Pratolini

Inferno di Dan Brown

Camera con vista di E. M. Forster

Maledetti toscani di Curzio Malaparte

Feste e tradizioni popolari della Toscana di Marco Ferri

Morte a Firenze di Marco Vichi

Storie e leggende di Ponte Vecchio di Marco Ferri

Firenze insolita e segreta di Niccolò Rinadi.

Attività di gruppo

I giochi di ruolo dimenticati in un angolo della casa tornano in nostro aiuto. Da Monopoli a Taboo, passando per Risiko o Dixit, a voi la scelta. Se però non avete voglia di giocare ad uno di questi passatempo è possibile rispolverare carta e penna e via a 'Nomi, cose città', 'Cosa sono io' di cui esiste anche un'app, 'Indovina il disegno' oppure al 'gioco dei mimi'.

Come si gioca a 'Nomi, cose e città'

Si divide un foglio in colonne, ogni colonna rappresenta un gruppo nomi di personaggi famosi, film, bevande, animali, città, frutta, verdura... ogni manche si gioca scegliendo a casa una lettera dell'alfabeto e trovando per ogni categoria un nome che inizi con tale lettera.

Come si gioca a 'Cosa sono io'

I partecipanti su un foglietto devono scrivere un personaggio o un oggetto (in base a cosa si è scelto come argomento) e passarla al proprio vicino senza fargliela vedere. In senso orario si inizierà a fare le domande (ad esempio sono un uomo? sono una donna? sono un attore?...) al primo "no" si cede il turno.

Come si gioca a 'Indovina il disegno'

In un'urna vanno inseriti dei bigliettini nei quali in precedenza sarà stato scritto un oggetto, un film, un personaggio, un frutto, insomma qualsiasi cosa ci venga in mente. Uno ad uno i giocatori dovranno pescare un bigliettino e dovranno disegnare quello che leggeranno, se gli altri concorrenti indovinano il giocatore prende un punto altrimenti va agli altri (si può decidere di giocare a suqadre).

Come si gioca al 'Gioco dei mimi'

Come per il gioco precedente si inseriscono dei bigliettini in un'urna e a turno ne verrà pescato uno. Si può scegliere di giocare a squadre oppure in solitaria. Il giocatore deve mimare ciò che è scritto nel bigliettino, se gli altri concorrenti indovinano il giocatore prende un punto altrimenti va agli altri.