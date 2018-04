Salve, volevo segnalare che più di 50 famiglie di Marina di Pisa, come anche le scuole medie e la Asl che insiste sul territorio, sono senza acqua da più di 24 ore. Il sito acque.net non ne dà notizia, ma il disagio per i cittadini è notevole. Alle ripetute telefonate da parte dei cittadini acque.net non riesce a chiarire quale sia la problematica, ne a dare tempi certi sulla risoluzione del disservizio. Saluti Luigi Grazioli