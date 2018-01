Alfa scomparsa a Cisanello

E' il classico gatto tigrato europeo. Abita felicemente con noi in via Campania da più di 10 anni. Sempre libera di uscire all'esterno di giorno e di notte, non ha fatto più ritorno a casa dal 9 gennaio. Di taglia media, accorta e prudente, preferisce mangiare croccantini. Sarà mica salita su qualche veicolo in sosta sul piazzale di via Campania, dove stava spesso sotto le macchine, e poi trasportata involontariamente chissà dove?! AIUTATECI A RITROVARLA! Per ogni informazione sulla sua sorte: 3471261889 Flo