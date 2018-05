Ore e ore di attesa alla sede della Cgil di Cascina

Ore e ore di attesa alla sede della Cgl di Cascina situata in Via Giuseppe Cei n,2. Le persone nosnostane abbiano gli appuntamenti con l'orario concordato con uno degli operatori della sede stessa, i ritardi di ore.... si fanno sentire sempre di più, anche con momenti di nervoso.... fra le persone presenti in sala d'attesa. Non solo l'operatore incaricato ritarda con le chiamate, ma non controlla nemmeno ogni tanto la lista degli appuntamenti fissati.... tanto che un signore anziano ha alzato un attimo la voce facendosi sentire e lamentandosi che era più di un ora che aspettava, una volta che la persona stessa pronuncia all'operatore il nome e cognome, con l'orario concordato nei giorni precedenti, la risposta è stata: mi scusi non l'avevo vista in lista.