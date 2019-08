Attenzione alle persone sospette

Salve, oggi nel condominio di via di Porta a Mare dove abito con il mio compagno abbiamo sentito suonare insistentemente nel palazzo a tutte le porte dei nostri vicini. Siamo usciti nel pianerottolo e abbiamo visto due ragazzine mai viste (età 12-13 anni), alla nostra domanda su di che cosa avessero bisogno non hanno saputo rispondere. Sono uscite dal condominio e il mio ragazzo è sceso anche lui a vedere chi fossero. Le aspettavano fuori due donne adulte, hanno visto il mio ragazzo e si sono dirette verso via Cesare Battisti dove una macchina le ha fatte salire (era lontana e non è stata vista la targa). Abbiamo chiamato i Carabinieri e hanno detto che sarebbero passati con la macchina e che forse erano zingare che controllavano gli appartamenti vuoti. A prescindere dall'etnia e dalla nazionalità, sembrava anche a noi che controllassero gli appartamenti vuoti. Vorrei invitare tutte le persone che sono a casa a Pisa in questo momento a fare attenzione a tutte le persone non conosciute o 'sospette'. Basta davvero poco, anche chiedere e farsi vedere attenti per evitare che i vicini subiscano furti o altri danni.