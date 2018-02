Anarchia autobus

Al termine di via Benedetto Croce c'è un semaforo separato per gli autobus per evitare che procedendo dritto taglino la strada alle auto che marciano nella fila parallela. Tale segnale (come si vede anche nell'immagine presa dallo streetview di Google) viene sempre disatteso (non da tutti gli autisti ma da una buona fetta). Se il semaforo per le auto è verde gli autobus passano comunque. Si vede infatti un'auto intrappolata tra due autobus ed il segnale tranviario acceso come Stop, mentre quello per le auto è verde. Tanto confidano che sono più grossi. Possibile che non vengano mai sanzionati? E non tengono conto, anche altrove, che quando escono da una corsia preferenziale devono dare la precedenza a tutti. Spesso infatti si vedono autobus scendere in via Santa Marta senza dare la precedenza a chi viene da via Garibaldi che, oltretutto, viene anche da destra.