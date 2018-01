La situazioni quotidiana in via di Mezzana ormai è questa, nonostante le segnalazioni già fatte, le chiamate alla Municipale e i 3 incidenti visti in diretta, continua l'inciviltà di chi ostruisce l'incrocio e la strada... ma ancora nessuno che prende provvedimenti, come al solito bisognerà aspettare l'evento eclatante perchè la cosa sia presa in considerazione.