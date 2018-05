Via delle Belle Torri: area di spaccio, consumo di droghe e toilette

Sono una studentessa universitaria e vivo in una casa a Pisa da 3 anni. All'inizio sembrava una zona tranquilla nei pressi del Tribunale, ma la situazione e a dir poco disarmante. Temo ogni sera per la mia incolumità, si aggira gente sospetta tra cui eroinomani colti in flagrante nell'atto di farsi, spacciare, cercare tra i sampietrini qualcosa di nascosto, spogliarsi sotto casa, utilizzare gli angoli bui come toilette (anche per la defecazione) o addirittura per farsi barba e capelli su una delle panchine sporgenti da un palazzo abbandonato (questa ovviamente la 'meno peggio').

La situazione e fin troppo preoccupante, io e altri condomini siamo sinceramente stanchi di vivere con la preoccupazione di uscire e/o tornare a casa con questa situazione davanti al nostro portone. Da 3 giorni a questa parte dalla mia finestra riesco ancora a vedere 3 siringhe non ancora rimosse dalle 'ordinarie' pulizie della città! Chiediamo un aiuto non solo per la rimozione di tali, ma soprattutto per un provvedimento ache faccia cessare tale disagio!