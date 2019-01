Area giochi Piagge: inaugurazione affrettata

Domenica è stata 'inaugurata' l'area giochi dietro la biblioteca delle Piagge. Il giorno dopo era già uno sfacelo di fango a causa della recentissima semina del prato e della non ancora avvenuta stabilizzazione dello stesso. Risultato (ovvio, dato che si tratta di bambini): distruzione del prato intorno ai giochi ridotto a un pantano di fango, con la pisana 'mota' che ha imbrattato a oltranza tutto il sintetico dei giochi. Ma non poteva intelligentemente essere atteso il momento e la stagione giusti?? Era così necessaria questa fretta?

Mi chiedo infine (vedi foto) se è corretto che all'interno del parco stesso ci sia una scritta di 10 metri su un muro, evidentemente fatta dai soliti che imbrattarono e danneggiarono con una scritta cubitale le spallette di lungarno Buozzi 4 anni fa? E' corretto ed etico questo 'abbinamento' tra non rispetto per i beni pubblico ed un parco x bambini?