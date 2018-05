Ascensore guasto: anziani e disabili bloccati in casa

Siamo un condomino di 15 famiglie disperate, in via Pergolesi 2, nelle case popolari al Cep. Siamo bloccati in casa perché l'ascensore è fermo da 15 giorni. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco perché alcune persone sono rimaste dentro bloccate. Nel palazzo abitano anche persone invalide e anziane malate di cuore. Nessuno ci considera: l'Apes non risponde alle nostre chiamate. Gli anziani e i disabili non possono neppure andare a fare visite mediche perché è impossibile salire 5 piani. Dobbiamo addirittura chiedere a parenti di portare il cibo, siamo disperati non sappiamo più cosa fare.

Segnalazione inviata da un lettore tramite il nostro servizio Whatsapp (n. 3494747920)