Ascensori rotti nei reparti di oncologia e ginecologia per giorni. Ascensori non riparabili tanto sono vecchi. Non ci sono pezzi di ricambio. Infermieri e dottori a fare piani interi per portare il cibo ai malati di tumore. Un padre ha portato il figlio in braccio per fare la chemioterapia per due piani questa mattina. Persone trasportate con i teli come in guerra. Possibile avere due ospedali nella stessa città?! Che l'hanno fatto a fare Cisanello?