Aspettando che ci scappi il morto....

Giusto ieri mattina, 11 dicembre, ho assistito a un tamponamento proprio di fronte alla scuola per l’infanzia Beltrami, Via Conte Fazio, 63: una macchina che andava troppo veloce ha inchiodato per non investire mamma e bambina e la macchina dietro la ha tamponata. Perché bisogna sempre aspettare che succeda qualcosa di grave? Questo episodio ripropone la necessità di attivare una segnaletica opportuna in prossimità delle scuole d’infanzia come la messa in opera di segnaletica orizzontale quali strisce trasversali bianche “acustiche” che hanno anche funzione di limitatori di velocità. In particolare per la scuola Beltrami il problema è rilevante per 1. il notevole traffico di via Conte Fazio che rende molto pericoloso l’attraversamento della strada; 2. l’alto numero di bimbi e accompagnatori, spesso nonni, che attraversano la strada agli orari di ingresso e uscita. La situazione, già ad alto rischio per la sicurezza dei bimbi, aumenta in inverno per la pioggia e per l’oscurità al momento dell’uscita pomeridiana. Vorrei ricordare agli uffici competenti del Comune di Pisa, molto sensibile al problema della sicurezza, che la sicurezza stradale dovrebbe avere un ruolo primario specie se sono coinvolte fasce vulnerabili della popolazione.