Assenza totale di autobus in via Delle Lenze, lato San Rossore

Buonasera, ormai ho quasi perso le speranze, ho scritto un sacco di mail ma mai nessuna risposta, adesso provo scrivendo qui! In via Delle Lenze, lato San Rossore, non arriva l’autobus lasciando priva del servizio di trasporto pubblico 3km di strada. L’autobus 6 percorre via Delle Lenze sino a quando svolta a sinistra in via Pierin del Vaga in direzione Cep... e il resto della strada, sino al cancello del parco, è completamente priva di mezzi pubblici. Questo è un disservizio notevole considerando che ci sono molte abitazioni e molti ragazzi che devono andare a scuola ed hanno bisogno dei genitori per esser accompagnati alla fermata dell’autobus più vicina. Prima del cancello del parco c’e uno spazio ampio in cui l’autobus potrebbe girare. Mi piacerebbe sapere se esiste un particolare motivo alla scelta di lasciar scoperta la strada dal servizio di trasporto pubblico ma più che altro sarei felicissima di poter far andare mio figlio a scuola in piena autonomia.