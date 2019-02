Auto in divieto di sosta al passaggio a livello di Putignano

Nonostante le numerose segnalazioni alla polizia municipale in prossimità del passaggio a livello di via di Putignano continuano ad esserci auto in divieto di sosta, sulle strisce e sul marciapiede, creando intralcio a pedoni e alla circolazione dei veicoli. A qualsiasi ora del giorno la situazione è sempre la solita. Considerato che il problema è cronico la zona dovrebbe essere monitorata dalle autorità competenti con più frequenza per riuscire a trovare definitivamente una soluzione e non aspettare che siano tutte le volte i residenti a segnalare.