Le strisce pedonali all'incrocio tra lungarno Giacomo Leopardi e la statale Aurelia, per raggiungere il Cep e Barbaricina tramite via Ippica, sono pressoché scomparse (o volutamente cancellate?!), in modo che, chi ha bisogno di attraversare, dovrà recarsi alla Saint Gobain oppure a Nord, presso il Bar da Lilly.

Segnalazione inviata sulla nostra pagina Facebook da Antonio