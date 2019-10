Autobus contromano ai parcheggi dell'ospedale Cisanello

Ebbene sì, pure a Pisa gli autobus vanno contromano con il rischio di incidenti specie nelle giornate di pioggia come oggi. Il problema è stato segnalato più volte telefonicamente al Comando dei Vigili Urbani di Pisa ma sembra che nessuno cerchi di risolvere la questione. Oggi l'autobus contromano, ieri auto, ieri l'altro altre auto, tutto questo perchè chi ha avuto l'idea di progettare i parcheggi davanti all'Ospedale di Cisanello non ha pensato di creare una corsia di ingresso che non sia la normale strada e dove tutte le mattine ci sono file infinite di auto facendo sì che molti utilizzino l'altra corsia per passare.

Oggi mi sono trovato addirittura l'autobus navetta dell'ospedale davanti e contromano che voleva utilizzare l'altra corsia per passare, visto l'ingorgo che si era creato. Allora il discorso è uno solo, o si risolve facendo una corsia parallela alla strada (via di Mezzana) e togliendo magari qualche parcheggio oppure tutti i giorni la situazione è la medesima.