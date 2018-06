'Black out' alla Luminara

Edizione 2018 della luminara al buio, interi palazzi con più lumini spenti di quelli accesi quando addirittura cornici completamente spente. L'edizione più indegna per una città con una tradizione di lunghissima data. Vergognosa è il termine più adatto per descrivere l'edizione di questo anno. Oltre alle finestre con i lampadari accesi c'era un balcone al ponte Solferino con le luci natalizie, ci mancava solo babbo natale appeso al balcone. Quando negli anni 80 lo facevamo (io abitavo in lungarno mediceo 23) il comune ci forniva cornici, bicchieri e lumini che dovevano essere sempre tutti accesi e sostituiti qualora si fossero esauriti pena delle belle multe, giustamente perché Pisa non merita ciò che indegnamente ha dovuto subire quest'anno. E guai tenere in casa luci accese. Che vergogna, questa edizione rispecchia fedelmente ciò che è diventata la nostra città. Una rovina.