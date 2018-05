Nel giro di una settimana si è verificato per ben 2 sere un black out completo lungo il viale delle piagge, uno nella giornata di ieri sera, a partire dalle ore 21.30 circa. Credo sia importante risolvere il problema con dei controlli, per evitare di lasciare al buio un polmone verde della città meta di passeggiate serali e allenamento sportivo per molti pisani e non.