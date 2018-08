Martedì 14 agosto verso le ore 23 abbiamo visto passare da Via Basilicata (zona Cisanello) un cane di media taglia con manto bianco e pezzatura marrone: sembrava disorientato e si muoveva in modo piuttosto scoordinato, forse anche perché aveva dei calzini neri alle zampe posteriori. Non abbiamo fatto in tempo a fermarlo e a controllare se nella medaglietta che portava al collo c'era un numero di telefono.