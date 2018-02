Ieri sera (15 febbraio) nell'arco di tempo dalle 19 a mezzanotte sono entrati in casa in Borgo in via Sant'Orsola, non hanno trovato nulla ma si sono portati via il cane. Taglia piccola risponde al nome di Pablo, meticcio con collare nero borchiato. Il numero da chiamare in caso venga visto è il 3938842464.

