All'incrocio tra via Antonio Pisano e via Tino di Camaino (zona Porta a Lucca) gli oleandri non vengono potati da anni e come si vede dalla foto hanno coperto il cartello di stop e quello che indica la via. La base ha altresì invaso il manto stradale per più di un metro. Situazione molto pericolosa per il traffico perchè non si vede chi proviene da sinistra.