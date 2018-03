"Cartolina da Pisa": discarica in via Ippolito Pindemonte

Situazione borderline ad un passo da Pisa, (già stata segnalata) territorio (forse) a cavallo di due amministrazioni, ma dei due sindaci qui non ci viene nessuno a farsi le foto di rito che piacciono tanto, e la situazione, dal vivo, tra rifiuti sparsi e buche sulla pista carrabile, perchè strada non si può chiamare, è molto peggio. Venire per credere. Il colmo è che siamo nei dintorni dell'isola ecologica, ma di ecologico c'è ben poco, più che altro sembra d'essere nella terra dei fuochi (spenti). Amministratori?! Bravi bravi bravi.