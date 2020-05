Cascina - Differenziata oasi ecologica - Di chi la colpa?

Il giorno 21/05/2020 mi reco all'oasi ecologica Geofor di Cascina per differenziare da buon cittadino e mi metto in fila con 20 auto davanti alle ore 16,22. Esco alle 19,15. Chiedo al Sindaco se queste ore sono indennizzabili, ma soprattutto vorrei capire che cosa faceva all'interno dell'area Geofor l'assessore Del Seppia, visto che faceva più confusione che altro ed intralciava i lavori. Forse non è a conoscenza che Geofor è stata scelta dalla gestione Ceccardi e non sa del progetto di una nuova oasi a Navacchio mai realizzato. I cittadini chiedono spiegazioni, qualcuno risponda. Grazie.