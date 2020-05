Cascina - Zambra: sempre la stessa storia

Passato il coronavirus, o almeno così crediamo, stiamo tentando di tornare alla normalità. A Zambra, Comune di Cascina, la normalità è già tornata per quanto riguarda la viabilità, nel senso che le auto sfrecciano indisturbate oltre ogni limite di velocità in tutte le strade della frazione senza che vi siano controlli da parte delle forze dell'ordine e questo avviene ormai da anni. Ai cittadini di Zambra, ma non solo a loro, piacerebbe sapere dal sindaco quali interventi sono stati fatti in tal senso perchè, se non ricordate ci penso io, il programma di governo Ceccardi si intitolava "Le battaglie per la nostra città" e il paragrafo interessato citava "un presidio costante delle forze dell’ordine, con una maggiore sinergia tra di esse, e l’istituzione del vigile di quartiere o di frazione".