Cedimento manto stradale intorno a tombino incrocio via Rindi-via Bianchi

In seguito al cattivo ripristino del manto stradale dopo i lavori di posa dei cavi della fibra ottica, il manto stradale ha ceduto in prossimità di un tombino creando un pericoloso dislivello largo e profondo che è molto difficile da notare finché non ci si finisce dentro con una ruota. Gli utenti delle due ruote sono veramente a rischio di essere disarcionati dalla bici, moto o scoote, in quanto la ruota anteriore si incastra nel dislivello con il tombino che invece è rimasto in quota.