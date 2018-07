Segnalo questa situazione poco civile a 30 metri dalla Torre, così come in tutte le vie di passaggio per i turisti, così come rifiuti ordinatamente posizionati fuori i bar ed i ristoranti di via Santa Maria, che aspettano l'indomani per essere rimossi. Ed i turisti scattano le foto! Si richiede una maggiore presenza di operatori e volontari, non solo all'alba ma più volte durante il giorno, sennò siamo noi il 'secondo mondo'. Grazie.