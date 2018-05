Questa era oggi (19 maggio) la spiaggietta a Marina alla Rosa dei Venti. Una vergogna non solo le persone che se vedono che il cesto è pieno non evita di lasciare tra l'immondizia soprattutto i pannoloni, ma il comune non si vergogna a tenere le spiagge in quello stato?

Segnalazione inviata da Cristina alla nostra pagina Facebook.