Pagoda dell'area giochi di via Funaioli (piagge-Mediaworld): quotidiano tappeto di centinaia di cicche, canne (non quelle di bambù) e profilattici. Il tutto a due metri dai giochi per bambini. Controlli? Zero assoluto. Ci auguriamo che qualcosa cambi, sperando che anche il nuovo parco giochi alla ex Richard Ginori di prossima apertura non diventi così...