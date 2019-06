Controsenso passaggio a livello via di Gagno

Ogni giorno decine di macchine provenienti dalla zona di porta a Lucca attraversano il passaggio a livello di via di Gagno, a senso unico provvisorio a causa dei lavori in corso, incuranti del divieto di accesso, impossibile da non notare, e senza pensare a cosa potrebbe comportare un ingorgo o ancor di più un incidente sopra alle rotaie del treno. In questo modo vengono messi in pericolo famiglie a bordo delle auto e persone che viaggiano sui treni. Tutto questo per guadagnare 5 minuti (forse) che non possono valere quanto delle vite umane. Invito cortesemente tutti i “furbetti” a riflettere sui danni che potrebbero causare per una tale noncuranza delle regole della strada.