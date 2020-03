In occasione della festa della donna,la gelateria Tuffo13 di Lungarno Gambacorti,vicino a Palazzo Blu offre la panna montata fresca fatta in casa a tutte le donne,anche per intolleranti al lattosio. Nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 per ogni consumazione alle clienti verrà offerto questo delizioso omaggio, i gelati sono naturali, senza additivi, con gusti classici e alternativi.