Degrado a Cascina

I Socialisti di Cascina denunciano lo stato di degrado del territorio che non si era mai visto per il nostro Comune, in particolare l’Ansa dell’Arno dove si vedono strade con buche che oggi vengono tappate e dopo due giorni le stesse buche sono nuovamente aperte e più grandi di prima, l’erba non viene tagliata da tempo sia per gli argini dell’Arno che lungo le strade, lampioni spenti che non vengono riparati, in via Garzella, la strada dove si concentra la maggioranza dei negozi, non si vedono da anni le macchine spazzatrici come un qualsiasi operatore anche a piedi a fare lo spazzamento, marciapiedi rotti e fatiscenti, tombini intasati e fognature delle acque piovane che non ricevono, in sintesi dopo il semaforo installato dall’allora sindaco Antonelli si è avuto solo l’abbandono.



Ma non finisce qui la crescita demografica ha portato carenze che oramai non sono più sostenibili a partire dalla viabilità con strade vecchie e di sezione ridotta trasformate in parcheggi per la carenza costante di aree a parcheggi e quelle poche aree che erano presenti sono state chiuse, basta percorrere via Musigliano, via Santa Lucia, via Ripoli, via Garzella per non parlare delle condizioni in cui versano strade come via F.lli Rosselli o via del Mulino. All’altezza del semaforo di via Garzella vi è la fermata del bus, linea CTT per Musigliano, e la fermata dello scuola bus fermata n°135, chiunque si aspetterebbe un marciapiede con una pensilina, ma in via Garzella non funziona così e allora preferisco far parlare le immagini perché qualsiasi descrizione non renderebbe giustizia. Una domanda a questa giunta e al sindaco viene spontanea, tutte quelle promesse di cambiamento fatte in campagna elettorale che fine hanno fatto, i problemi sono ancora tutti li non risolti, il degrado è peggiorato e i servizi offerti pure.

Era stato promesso di rivedere il Regolamento Urbanistico, di migliorare la sicurezza Idraulica con interventi radicali che avrebbero risolto definitivamente il rischio allagamenti, di migliorare la viabilità principale e secondaria, di provvedere alla pulizia e al decoro dell’intero comune con manutenzioni straordinarie ed interventi di manutenzione ordinaria più costanti, tante promesse ma alla prova dei fatti oggi siamo come prima anzi peggio!

Segretario Sezione PSI di Cascina Stefano Cateni