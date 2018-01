Degrado a Pisa

Ieri sono rientrato a Pisa dopo alcuni giorni trascorsi all’estero. Ho percorso lo stesso itinerario che verosimilmente percorrono tutti i giorni decine e decine di turisti che vogliono raggiungere il centro. In prossimità del passaggio pedonale che collega il Piazzale Corradino d'Ascanio (ovvero il piazzale dell’aeroporto) a via dell’Aeroporto non ho potuto far a meno di notare un vero e proprio accampamento dietro, appena adombrato da una siepe. Ho percorso via dell’Aeroporto e, una volta attraversata la “passerella” mi sono imbattuto in una situazione analoga alla precedente, ma più grave: un edificio, un tempo utilizzato dalla Polizia Municipale, è stato occupato. La porta è socchiusa, mi avvicino incuriosito ma un individuo dall’interno mi invita immediatamente ad andarmene. Desisto e raggiungo le Gallerie Gramsci, dove mi sta aspettando una amica. Qui la situazione non è migliore: c’è una moltitudine di soggetti impegnata in compravendite di qualsiasi tipo, perlopiù stupefacenti. Questa è la vetrina che mostriamo ai turisti.