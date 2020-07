Degrado ai giardini in via Svezia e via Merlo

In foto le condizioni in cui versano i giardinetti in zona via Svezia / via Merlo (ad un passo da Bar Buselli, banche, assicurazioni e decine di altre attività commerciali). Evito di mandare le foto delle onnipresenti cacche di cane per evitare di disgustare ulteriormente. Questo spazio deve per forza essere abbandonato in queste condizioni? Si potrebbe fornire il giardino di altri cestini per la spazzatura? (con coperchio/fessura, per evitare che i soliti incivili ci buttino la spazzatura di casa). Si potrebbe tagliare l'erba e fare manutenzione più spesso? Si potrebbe mettere in moto un servizio di pulizia? Si potrebbero installare delle videocamere per beccare e multare chi usa questi spazi pubblici come una pattumiera e per lasciare graffiti un po' ovunque? Grazie.