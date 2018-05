Ecco come appaiono alcuni marciapiedi e relativi scoli per l'acqua piovana in via Genovesi sud a Cascina, la pulizia è da sempre affidata al buon cuore dei residenti ma dove non viene fatta per i motivi più vari (disattenzione, anzianità, mancanza di tempo) la situazione è questa. Nella prima foto si vede che la canalina di scolo è totalmente invasa da terra e piante, nella seconda invece una bocca di lupo completamente ostruita.