Porta a Lucca, un residente: "Marciapiedi e strade nel degrado"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Giovanni, residente di Porta a Lucca, che segnala i problemi di degrado presenti da tempo nel quartiere.

"Come potete vedere dalle poche fotografie che ho allegato, i marciapiedi di Porta a Lucca e più precisamente quelli delle vie tra il viale Giovanni Pisano e via di Gello (dove ho scattato le foto, ma non di meno quelli fino a via XXIV Maggio), riversano in un degrado assoluto presentando la pavimentazione divelta dalle erbe che vi sono nate in questi ultimi 30 anni e anche dalle radici dei noti pini che hanno invaso e rialzato la carreggiata, creando dei veri e propi scalini pericolosi per la circolazione, in special modo per i mezzi a due ruote (aspettiamo che qualcuno si faccia del male?)".

"Porta a Lucca - prosegue - è stata abbandonata a se stessa dagli inizi degli anni '90 e questa ne è una dimostrazione; ne approfitto per dire inoltre che è inutile imporre a chi ha il passo carrabile la cura del marciapiede di ingresso, perché la pavimentazione di molti accessi carrabili è distrutta dalle erbe che piano piano hanno invaso la pavimentazione, rialzando ogni mattonella e in alcuni casi portando via il terreno sottostante (con la complicità delle piogge). La mia speranza, come credo sia di tutti gli abitanti di questo noto e importante quartiere pisano, è quella che il Comune di Pisa intervenga quanto prima nel ripristino di questa area della nostra città, riportando alla sua originale e storica bellezza anche il centrale viale Giovanni Pisano, quest'ultimo 'rovinato' dal suo ultimo progetto di ristringimento della carreggiata per la realizzazione di una pista ciclabile che nessuno usa (escluso come parcheggio per le auto quando il Pisa gioca nel vicino stadio)".

Gallery