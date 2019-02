Penso che in piazza San Silvestro ci sia una delle più alte percentuali di auto in divieto di sosta di tutta Pisa. A qualunque ora (le foto le ho fatte due giorni fa a mezzogiorno). In media 20/25 auto sarebbero da multare (e alcune pure da rimuovere). E che dire poi della parte dove si trova l'isola ecologica? Da sempre priva di lampioni e in un buio totale.