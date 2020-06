Ogni giorno la situazione peggiora, aumentano i vagabondi, che purtroppo non si limitano solo ad occupare il suolo pubblico e ad accamparsi, ma, senza mascherina, disturbano, offendono e minacciano i passanti che non sono nemmeno più liberi di passeggiare per le vie del centro in sicurezza. La Polizia non fa nulla, anzi disincentiva anche noi onesti cittadini a chiedere il loro intervento.