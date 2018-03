Buche e auto ovunque in via Sant'Agostino

Abito in via S. Agostino davanti a un parcheggio a pagamento e vicino all aeroporto. La mia strada è l'unica che non è stata rifatta. Piena di buche, è piena di macchine parcheggiate sia a destra che a sinistra, sopra i marciapiedi, davanti casa. Io non posso nemmeno uscire con il passeggino perché i marciapiedi sono occupati! Una vergogna.

Due anni fa mi venne a trovare una mia amica e lasciò la macchina qua fuori. Prese una multa! E allora perché ora non vengono i vigili a farle? Cosa è cambiato? Questa zona è invivibile!

Auto dappertutto! La spazzatura a volte non la ritirano perché con le auto davanti non la vedono! Ora basta! Io pago! E voglio avere gli stessi diritti di quelli che abitano più avanti!