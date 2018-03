Degrado zona Carrefour: carrelli nel canale

Carrelli abbandonati dentro il canale che attraversa la zona di Paparelli. L'intera zona continua a non risollevarsi dal degrado e abbandono degli ultimi mesi. Veri e propri campi nomadi ancora allestiti nelle aree adibite a parcheggi, guai però al regolare residente che non paga la tariffa oraria prevista, spazzatura onnipresente, guai al regolare residente che non differenzia, senso di abbandono e impotenza in continua crescita. AAA cercasi intervento risolutivo delle istituzioni e dei corpi preposti.