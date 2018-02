Discarica a cielo aperto fra Riglione e Cascina

Allego foto di una situazione che ormai sta diventando critica lungo l'argine che costeggia Pierdicino, località al confine fra Riglione e Musigliano (Cascina). Ppasseggiando lungo l'argine si può notare quella che da tempo è diventata una discarica a cielo aperto, e che ogni giorno si 'decora' con nuova immondizia e scarico illegale di ogni genere.

Colgo l'occasione per scrivervi e ribadire la situazione critica in cui volge la periferia di Pisa ed in particolare Riglione, luogo ormai dimenticato dall'amministrazione comunale e dalle forze dell'ordine le quali sembrano 'svegliarsi a comando' solo quando testate giornalistiche locali come la vostra mettono a repentaglio la loro idilliaca campagna elettorale fatta di tanti bei discorsi, piste ciclabili e rotatorie.

Segnalazione inviata al nostro numero Whatsapp 349.4747920 da Nicola.