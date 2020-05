Discarica a cielo aperto vicino l'area naturale ad Agnano

Vorrei condividere la mia sorpresa nell'aver scoperto una discarica a cielo aperto dietro l'ex Pellerossa, poi Embassy, che si trova poco prima di arrivare ad Agnano, sulla statale sottomonte. Sembra che questa discarica sia lì da anni ma nessuno ha mai fatto nulla. Quello che sorprende ancora di più è il fatto che si trovi a pochi metri dal cartello che segnala la ANPIL (Area Naturale Protetta di Interesse Locale) Monte Castellare-Valle delle Fonti, ovvero il Padule di Agnano. Tengo a precisare che, ancora prima di pubblicare le foto sulla mia pagina personale, le ho inviate al Comune di San Giuliano Terme. L'inciviltà non si ferma, è vero, ma le autorità dovrebbero vigilare affinché questo scempio non si protragga nel tempo, anche e soprattutto in vicinanza di un'ANPIL, mi pare altrimenti un enorme controsenso! Io credo che, alla luce di quanto sta succedendo nel mondo, sia nostra premura curare la Terra che ci ospita, ma sia anche un dovere delle autorità competenti cercare di debellare atti così incivili.

Segnalazione inviata da Daniela alla nostra pagina Facebook.