Ben due divani abbandonati da alcuni giorni sull'angusto marciapiede di via Carnelutti, poco prima dell'incrocio con via Luzzatto, quartiere Cisanello. E non è la prima volta in quella strada. Notare anche gli altri rifiuti lì accanto. L'inciviltà non ha limiti.

Segnalazione inviata da Costantino alla nostra email pisatoday@citynews.it.