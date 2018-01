Discarica ingombranti a Coltano

In via del Caligi, una bella strada di campagna che da Ospedaletto va a Coltano, credo anche zona ambientale protetta, è perennemente usata come discarica di ingombranti, avanzi edili e altro, grazie a dei cialtr..ni senza cervello che potrebbero, con lo stesso medesimo sforzo portare gratuitamente le loro schifezz.. alle stazioni ecologiche, invece le disseminano inspiegabilmente dove meglio credono. Essendo ormai anni che tutto questo avviene, mi chiedo come sia possibile non poter mettere sotto controllo la zona (tre telecamere costano 1/100 dei soldi spesi a rimuovere questa robaccia) e poter far passare una volta per tutte a questi delinquenti la voglia di fare questi scempi da quarto mondo....