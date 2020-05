Discarica, mascherine e guanti a terra a Porta Fiorentina - La Cella

Il tratto che unisce il lungarno Guadalongo ai campi sportivi della La Cella sono un piccolo ritratto di quanto siamo incivili. Un percorso, pedonale ma anche attraversato da tante bici, di non più 500 metri. E, pur essendo quindi assai modesto, si rileva uno piccolo specchio, molto però verosimile, di quanto sia profonda tutta la nostra inciviltà. S’incomincia con varie mascherine abbandonate, per poi proseguire con alcune paia di guanti, per concludersi, infine, con una vera e propria discarica a cielo aperto.

Si ricorda che le mascherine e i guanti sono dispositivi potenzialmente infetti tanto che l’ISS, l’Istituto Superiore di Sanità, ha disposto obbligatoriamente di gettare mascherine e guanti nel contenitore dei rifiuti indifferenziati e prima di farlo è bene riporli in un sacchetto di plastica resistente o in un paio di sacchetti sovrapposti, per evitare che si disperdano nell’ambiente.

