Discarica su suolo pubblico in via de Ruggiero

Ho segnalato questo sconcio, perpetrato in nottata visto che ieri non c'era, anche al Comune. Un'immagine come questa denota due cose:

1) gli incivili non hanno più alcun timore o remora, poiché la strada in questione è molto trafficata e intorno ci sono decine di grandi palazzi;

2) urge rimuovere le campane verdi, i cui spazi sono spesso utilizzati per queste discariche abusive. Il vetro va ritirato porta a porta come gli altri rifiuti. Anche i raccoglitori di indumenti usati sono deleteri e vanno tolti dal territorio. Chi vuole, può portare vecchi abiti, scarpe ecc. ai centri di raccolta della Caritas e quant'altro.

Segnalazione inviata da Costantino alla nostra mail pisatoday@citynews.it.