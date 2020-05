Ennesima discarica abusiva a Coltano in via dei Cappellani. Continui scarichi sia di giorno che di notte nonostante l'attenzione degli abitanti e dello sguardo di vicinato. Discariche anche in altre zone del paese come via della Lavoria e via del Biscottino. Così non è possibile andare avanti, servirebbero con urgenza telecamere in modo da capire e punire chi scarica abusivamente i rifiuti.